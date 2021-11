Τέσσερα χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, οι U2 επέστρεψαν με νέο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι Your Song Saved My Life και θα περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας animation, Sing 2, που έρχεται στους κινηματογράφους τα Χριστούγεννα.

Η ταινία έχει έτσι κι αλλιώς μπόλικους U2, αφού ο Bonο δίνει τη φωνή του στο rock star… λιοντάρι, Clay Calloway, ενώ τρία τραγούδια της μπάντας διασκευάζονται για το soundtrack. Είναι τα “Where the Streets Have No Name, Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of και I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

Στην ταινία ακούγονται επίσης τραγούδια επίσης από τους Elton John, Halsey, Pharrell Williams και Billie Eilish. Ακούστε το νέο τραγούδι των U2 στο βίντεο που ακολουθεί.

