Μπορεί η Τζίτζι Χαντίντ να έμεινε εκτός μόντελινγκ για λίγο καιρό εξαιτίας της εγκυμοσύνης της, ωστόσο πέντε περίπου μήνες μετά τον ερχομό της κορούλας της, επέστρεψε δυναμικά στην δουλειά της και είναι πιο εντυπωσιακή και λαμπερή από ποτέ.

Πιο συγκεκριμένα, το διάσημο μοντέλο και πλέον, περήφανη μανούλα, πόζαρε στην Vogue και στον γνωστό φωτογράφο Ίθαν Τζέιμς Γκριν για το τεύχος Μαρτίου - γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή της στον κόσμο της μόδας.

Στο cover του περιοδικού την βλέπουμε να φοράει ένα λευκό Prada μαντό, με κόκκινα florals και σούρες, ενώ στις σελίδες του περιοδικού μιλά για την μητρότητα και μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει τον λόγο που επέλεξε να μην γεννήσει στο νοσοκομείο.

Η Τζίτζι που έφερε στον κόσμο την μικρή Κάι στις 21 Σεπτεμβρίου αποκαλύπτει πως ο τοκετός διήρκησε 14 ώρες και πως διαρκώς είχε στο πλάι της, τον 28χρονο σύντροφό της, την μητέρα της Γιολάντα, την αδελφή της Μπέλα, την μαία της, και την βοηθό της. Μάλιστα, είπε πως σύντροφός της ήταν αυτός που έπιασε το μωρό.

Αναφερόμενη στον πόνο της γέννας, είπε: «Ήξερα ότι θα ήταν ο πιο τρελός πόνος στη ζωή μου, αλλά πρέπει να παραδοθείς σε αυτό».

«Αυτό που πραγματικά ήθελα, ήταν να νιώθω ότι αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία για τις γυναίκες» τονίζει στην συνέντευξή της και λέει πως παρά το ότι αρχικά είχε προγραμματίσει να γεννήσει σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, άλλαξε γνώμη όταν ξέσπασε ο COVID και ο περιορισμός των ατόμων στην αίθουσα τοκετών, θα απέτρεπαν τη μητέρα και την αδελφή της να είναι παρούσες.

Στη συνέχεια, καθώς παρακολουθούσε μαζί με τον σύντροφό της το το ντοκιμαντέρ του 2008 The Business of Being Born, το οποίο μιλά μεταξύ άλλων για μια επιτυχημένη γέννηση στο σπίτι, πήρε την απόφαση να γεννήσει και αυτή στο σπίτι.

Μεταξύ άλλων, το top model αποκαλύπτει πως το όνομα της κόρης της αραβικό και σημαίνει "το επιλεγμένο".

Τέλος, η ίδια μίλησε και για την επιθυμία της ίδιας και του συντρόφου της να μεγαλώσει η κορούλα τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Έχω φίλους που είναι δημόσιες προσωπικότητες και το έχουν κάνει, και βλέπω τα παιδιά τους να ανθίζουν πραγματικά με διαφορετικό τρόπο», λέει.

Πηγή: must