H Ελεν Ντε Τζενέρις είναι ένα από τα ποιο γνωστά πρόσωπα ανά το παγκόσμιο. Η Αμερικανίδα κωμικός εδώ και χρόνια έχει την δική της εκπομπή «The Ellen DeGeneres Show» ενώ το 2016 βραβεύτηκε από τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα με το μεταλλείο της Ειρήνης. Στην εκπομπή της ακόμα τελειώνει πάντα με την φράση «be kind to one another»

Μέσα από την εκπομπή της έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και οργανώσεις στηρίζει τα δικαιώματα των LGBTQIA αφού και η ίδια όταν ανήκει στην κοινότητα και όταν το αποκάλυψε στην τηλεόραση πριν χρόνια είχε αντίκτυπο στην καριέρα της.

Πριν από λίγους μήνες αναφέρει το must, η γνωστή beauty blogger Νίκι Τουτόριαλς αποκάλυψε μέσα από το κανάλι της στο YouTube ότι είναι transgender και το βίντεο της έγινε viral. Για να μιλήσει για αυτό βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ellen - όπου είναι όνειρο για πολλούς να βρεθούν εκεί- έχοντας έτσι μια τεράστια πλατφόρμα για να ακουστεί.

Η Nikkie όμως επιστρέφοντας στην Ολλανδία από όπου κατάγεται και μιλώντας στο talk show «De Wereld Draait Door» δεν φάνηκε να ήταν πολύ ικανοποιημένη με την συμπεριφορά της Ellen όταν βρέθηκε εκεί.

«Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της εκπομπής και της Ελεν, και το λέω υπέρ αυτής της εκπομπής» δήλωσε η ίδια, ενώ συνέχισε τονίζοντας ότι «Είναι ωραίο να λες “γεια” πριν από την εκπομπή. Αυτή δεν το έκανε» και τελικά συμφώνησε με τον παρουσιαστή όταν την ρώτησε αν ήταν απόμακρη και ψυχρή.

Αργότερα μιλώντας σε περιοδικό δήλωσε ότι «Ίσως είμαι αφελής, αλλά περίμενα να με καλωσορίσουν με κομφετί: Καλώς ήλθατε στο "The Ellen DeGeneres Show!

Αντίθετα, με υποδέχτηκε ένας θυμωμένος ασκούμενος, ο οποίος φαινόταν υπερβολικά καταπονημένος. Περίμενα μια παράσταση της Disney, αλλά τελικά πήρα ένα “Teletubbies after dark”. Κάθε καλεσμένος της Ellen είχε ιδιωτική τουαλέτα, αλλά εγώ όχι. Δεν μπορούσα καν να χρησιμοποιήσω την πλησιέστερη τουαλέτα, επειδή προοριζόταν για τους αδελφούς Jonas»

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank