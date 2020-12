Οι υπεύθυνοι γυναικείου περιοδικού για θέματα υγείας αναγκάστηκαν να απολογηθούν μετά το tweet που καλούσε τις αναγνώστριες να «κάψουν τις θερμίδες των Χριστουγέννων».

Στον λογαριασμό του περιοδικού Women's Fitness Magazine στο Twitter δημοσιεύθηκε το περασμένο Σάββατο: «Βγαίνετε για τρέξιμο, περίπατο ή ποδήλατο σήμερα; Είναι μια υπέροχη μέρα για να κάψετε τις θερμίδες των Χριστουγέννων... δημοσιεύστε τις φωτογραφίες σας εδώ!».

Are you getting out for a run, walk or cycle today? It’s a great day to burn off those Christmas calories… post your pics here! pic.twitter.com/aG7vQIp9nu

Ωστόσο η προσπάθεια να κληθούν οι αναγνώστριες να κοινοποιήσουν φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζονται να αθλούνται απέτυχε και χρήστες του Twitter άρχισαν να επικρίνουν το περιοδικό για το Tweet.

«Είναι πολύ λυπηρό που το 2020 προωθείτε την ανάγκη να "καούν" οι θερμίδες των Χριστουγέννων» αναφέρεται σε σχόλιο.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ προκλητικό και αναχρονιστικό μήνυμα για κοινοποίηση. Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να ασκηθούν από ενοχή / ντροπή, νομίζω ότι είναι πολύ αρνητικό και επικίνδυνο» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο.

«Πολύ ανησυχητική και προβληματική ορολογία. Δεν πρέπει να προσδίδουμε ηθικές ετικέτες σε φαγητό και άσκηση ή να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να υιοθετούν νοοτροπία παίρνω και καίω» ανέφερε συμβουλευτική ψυχολόγος.

«Ως ένα περιοδικό για την υγεία και τη σωματική άσκηση, γιατί να μην αξιοποιήσετε την ευκαιρία για να προωθήσετε τα θετικά οφέλη της ψυχικής και σωματικής υγείας που θα αποκομίσει ο κόσμος από την έξοδο σε υπαίθριους χώρους και την άσκηση; βελτιωμένη διάθεση, καλύτερος ύπνος, περισσότερη ενέργεια κ.λ.π.» πρόσθεσε.

«Προσπαθούσαμε να σας ενθαρρύνουμε να ασκηθείτε, να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας και να μην περιμένετε μέχρι τον Ιανουάριο, εάν έχετε στόχους να γυμναστείτε ή να χάσετε βάρος. Γνωρίζουμε ότι δεν ασκούνται όλοι για απώλεια βάρους» ήταν η απάντηση του περιοδικού.

Sorry to anyone upset by our recent post about getting out and burning off Xmas calories. We were trying to encourage you to exercise, share your pics and to not to wait until January if you have fitness or weight-loss goals. We know that not everyone exercises for weight loss. pic.twitter.com/sRTC4omxu8