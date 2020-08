Η βασιλική βιογραφία «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» είναι σίγουρα το πιο πολυσυζητημένο βιβλίο των ημερών. Οι συγγραφείς του, Ομίντ Σκόμπι και Καρολίν Ντουράντ, φέρνουν στην δημοσιότητα αποκαλύψεις από την ζωή του πρώην βασιλικού ζεύγους που ομολογουμένως ξαφνιάζουν.

Πρόσφατα μάλιστα, ήρθε στην επιφάνεια μια συζήτηση του πρίγκιπα Xάρι με την γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ... και μαθαίνοντάς την, μείναμε άναυδοι. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, λίγο πριν από τον γάμο του με την Μέγκαν και διαπιστώνοντας πως η αμπιγιέζ του παλατιού δεν έδινε την απαραίτητη προσοχή στη Μέγκαν όσο αφορούσε στις προετοιμασίες του γάμου και στην τιάρα που επρόκειτο να φορέσει, έξαλλος ο Χάρι τηλεφώνησε στην γιαγιά του.

«Δεν ξέρω τι στο διάολο συμβαίνει, αλλά αυτή η γυναίκα (Aντζελα Κέλι) πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να ασχοληθεί με τα μαλλιά της μέλλουσας συζύγου μου», φέρεται να είπε ο Χάρι στη βασίλισσα Ελισάβετ, κατά τα λεγόμενα του Oμιντ Σκόμπι. Φυσικά, πηγές από το κοντινό περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας αποκλείουν να έλαβε χώρα αυτή η συζήτηση, εξαιτίας του ότι ο Χάρι σέβεται απόλυτα την βασίλισσα και δεν είναι δυνατό να της μιλούσε με τόσο υβριστικό τρόπο.

Πηγή: must