Καθώς η Βρετανία επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα μετά την εντατικοποίηση των εμβολιασμών κατά της πανδημίας, χθες το O2 arena του Λονδίνου, γέμισε με celebrities για τη λαμπερή τελετή απονομής των Brit Awards και η Dua Lipa, ήταν αδιαμφισβήτητα η «βασίλισσα» της βραδιάς.

Η 25χρονη τραγουδίστρια όχι μόνο κατάφερε να αποσπάσει δύο βραβεία (του άλμπουμ της χρονιάς και της καλύτερης τραγουδίστριας της χρονιάς) και να χαρίσει στους φαν της μια μοναδική on stage εμφάνιση, αλλά παράλληλα μοίρασε «εγκεφαλικά» όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της βραδιάς, με το σέξι outfit της.

Two BRIT Awards and an incredible performance, what a night for @DUALIPA! 👏 #BRITs pic.twitter.com/owbSGVRtpv