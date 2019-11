Σοβαρό βλέμμα και ανυπότακτη ματιά πάνω στο γυμνό στήθος του Ρόκι Μπαλμπόα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο twitter σήμερα ένα φωτομοντάζ σε μια προφανή νύξη στον «υπέροχο θώρακα» που καυχήθηκε ότι έχει για να απορρίψει τις φήμες που περιβάλλουν την κατάσταση της υγείας του.

Χρυσή ζώνη πρωταθλητή, μεγάλα κόκκινα γάντια για μποξ και λαδωμένο κορμί μπροστά από τα σχοινιά του ρινγκ: Η αναφορά στην αφίσα της ταινίας του φανταστικού χαρακτήρα και επαγγελματία πυγμάχου, «Rocky III» είναι προφανής… Με μόνες διαφορές το πρόσωπο και τα ξανθά μαλλιά του προέδρου της πρώτης παγκόσμιας δύναμης στη θέση του ηθοποιού Σιλβέστερ Σταλόνε, τον οποίο γνωρίζει και εκτιμά.

Χωρίς επεξηγηματικό σχόλιο, αυτό το tweet έγινε από τον Τραμπ μετά τις εικασίες σχετικά με την υγεία του, έπειτα από μια αιφνίδια επίσκεψη σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στην Ουάσινγκτον στα μέσα Νοεμβρίου. Εικασίες που εξόργισαν τον 73χρονο μεγιστάνα.

Χθες το βράδυ, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέκρινε την φημολογία ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υποψίες κινήθηκαν μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι δεν φορούσε γραβάτα κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.

«Και είναι αλήθεια, δεν φορούσα γραβάτα. Γιατί να φορέσω γραβάτα, εάν το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να μου πουν ‘βγάλτε το πουκάμισό σας, κύριε, δείξτε μας αυτόν τον όμορφο θώρακα’» είπε, προκαλώντας το γέλιο στους παρευρισκόμενους υποστηρικτές του.

«Δεν έχουμε δει ποτέ ένα τέτοιο στήθος», συνέχισε.

Το φωτομοντάζ έγινε viral σε λίγες ώρες και σχολιάστηκε από τους χρήστες του διαδικτύου σήμερα, παραμονή της γιορτής των Ευχαριστιών, διακοπές που ο Τραμπ θα περάσει με την οικoγένειά του στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Not that anyone was asking, but I managed to make the Trump-as-Rocky photo worse pic.twitter.com/FjntxJjb8h

Imagine how disappointed he’s going to be when he finds out Rocky fought AGAINST the Russian. https://t.co/UUlTpbI1Fq