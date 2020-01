Ποιό ρεκόρ έσπασε ο Έμινεμ με το τραγούδι «Godzilla»

Το 11ο άλμπουμ του Eminem, “Music to Be Murdered By”, κυκλοφόρησε στις 17 Ιανουαρίου και είναι πολύ κοντά στο να γίνει το 10ο του No 1 στο Billboard 200 chart album, με 280.000 πωλήσεις έως τις 23 Ιανουαρίου.