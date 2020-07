New Tom in Greece 😎. عکسای امروز تام و ریتا در جزیره Antiparos یونان 🙁 . اونجا خونه زندگی دارن دوستان‌, با جت شخصی هم رفتن ,همیشه تابستونا اونجا میمونن , به نظرم بهترم هست که امسالم رفتن اونجا , جزیرهه خیلی خلوت تر و امن تر از لس آنجلسه ... حداقل نگران تام نباشم 💖 . . #تام_هنکس #ریتا_ویلسون #یونان #آنتیپاروس #تام_ریتا #Tom_hanks #ritawilson #Tomhanks #Greece #antiparos ___________

A post shared by Tom Hanks | تام هنکس (@tomhanks_fanpagge) on Jul 12, 2020 at 8:17am PDT