Ο διάσημος ηθοποιός Tom Hanks σε συνέντευξη του στο «The Bill Simmons Podcast», αποκάλυψε τις 3 αγαπημένες ταινίες που έπαιξε, εξηγώντας μάλιστα και τους λόγους. Όπως εξήγησε, η επιλογή έγινε με βάση την «προσωπική εμπειρία» του ενώ έκανε τις συγκεκριμένες ταινίες. Με πρώτη την «Cloud Atlas», σχολιάζοντας μάλιστα πως ήταν η πρώτη φορά που έκανε γυρίσματα στη Γερμανία και γοητευτικέ από την τόση ιστορία. Πιο συγκεκριμένα είπε «Ήμασταν μέρος αυτού του μεγάλου, τεράστιου συνόλου φανταστικών ανθρώπων που απλώς προσπαθούσαν να κάνουν την πιο σκληρή, καλύτερη δουλειά».

Ως δεύτερη καλύτερη επιλογή έκανε το «A League of Their Own», με τον ηθοποιό να λέει ότι του δόθηκε η ευκαιρία να παίζει μπέιζμπολ για ένα ολόκληρο καλοκαίρι.

Ενώ άφησε για το τέλος το «Cast Away», σχολιάζοντας «Ήμασταν στη μέση του ωκεανού προσπαθώντας να κάνουμε λήψεις. Ήμασταν στα Φίτζι και μαζί είχα όλη την οικογένειά μου», σημείωσε. «Τίποτα άλλο εκτός από καθημερινές περιπέτειες».

Πηγή: Μust