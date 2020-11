O σκορπιός «δολοφόνος» μπορεί να είναι ο πιο επικίνδυνος στον πλανήτη αλλά διαθέτει και το πιο ακριβό υγρό στον κόσμο. Το δηλητήριό του κοστίζει το αστρονομικό ποσό των 39.000.000 δολαρίων το γαλόνι.

Ακόμη όμως και εάν κάποιος διέθετε αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορούσε να το αγοράσει, καθώς διατίθεται μόνο στη μικροσκοπική ποσότητα της μίας σταγόνας που ισοδυναμεί με έναν κόκκο ζάχαρης.

Why scorpion venom is the most expensive liquid in the world



