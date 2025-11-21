Το The Voice of Greece, από απόψε στις 21.00, περνάει στη δεύτερη συναρπαστική φάση: των Knockouts! Σ’ αυτή τη φάση, κάθε coach θα αναγκαστεί να αποχωριστεί τα 2/3 της ομάδας του. Μόνο που οι εξαιρετικές ερμηνείες των διαγωνιζόμενων δυσκολεύουν την όποια απόφασή τους.

Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι, όμως, οι coaches έχουν προσκαλέσει αγαπημένους φίλους και συνεργάτες για να παρουσιάσουν μοναδικά acts πάνω στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού. Ο Χρήστος Μάστορας τον Στράτο Αντιπαριώτη, κατά κόσμον Stan, ο Πάνος Μουζουράκης τον Κώστα Τουρνά και η Έλενα Παπαρίζου τον Μάνο Πυροβολάκη.

Στο επεισόδιο, που θα προβληθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, θα δούμε τον Χρήστο Μάστορα και τον Στράτο Αντιπαριώτη, κατά κόσμον Stan, να επανεκτελούν το παλιό, αγαπημένο τραγούδι τους «Αν βρεθούμε σε ένα παραμύθι» και να ερμηνεύουν –solo και μαζί- αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία.

Δείτε το αποκλειστικό backstage που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το 'χουμε»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.