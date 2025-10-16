«Το 'χουμε»: «Τρύπωσαν» στα backstage της πρεμιέρας του «Η Ελλάδα ψηφίζει»

«Η Ελλάδα ψηφίζει» το μοναδικό, διαδραστικό, live τηλεπαιχνίδι-show της ελληνικής τηλεόρασης, που παρουσιάζουν οι Χρήστος Κούτρας – Γιάννης Ντσούνος, επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μόνο που στο στούντιο της εκπομπής δεν ήταν μόνο οι δύο δημοσιογράφοι και το κοινό, αλλά και η κάμερα της καθημερινής infotainment εκπομπής «Το ‘χουμε!» με τον δημοσιογράφο Στέλιο Δρουμαλιά που μετέφεραν όσα συνέβησαν στα backstage της πρεμιέρας.

Δείτε το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

