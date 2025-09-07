«Το ‘χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό - Πρεμιέρα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 15.30, στον ΣΚΑΪ

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 15.30, στον ΣΚΑΪ, κάνει πρεμιέρα η ολοκαίνουργια infotainment πρόταση «Το ‘χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό. Μαζί του, μια δυνατή ομάδα από έμπειρους δημοσιογράφους, ο καθένας με το δικό του στίγμα.

Οι Άννα Κανδύλη, Δέσποινα Τσόκου και Στέργιος Σαμαρτζής μπαίνουν στην καρδιά της επικαιρότητας και μας δίνουν την πιο καθαρή εικόνα της. Με πιο χαλαρή διάθεση αναλαμβάνουν να μας ψυχαγωγήσουν οι Ναταλία Αργυράκη, Τζώρτζια Γεωργίου και ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Τι να περιμένετε από την εκπομπή και την μεγάλη ομάδα που τη στηρίζει μπροστά και πίσω από τις κάμερες;

Αποκλειστικά θέματα και τους πρωταγωνιστές των μεγάλων θεμάτων της επικαιρότητας.

Πλούσιο κοινωνικό, αστυνομικό αλλά και τηλεοπτικό ρεπορτάζ, σχόλιο και αποκλειστικότητες.

Συνεντεύξεις με ανθρώπους της καθημερινότητας που μοιράζονται την προσωπική τους ιστορία.

Συνεντεύξεις με αγαπημένα πρόσωπα που θα συζητηθούν.

Όλες οι διεθνείς εξελίξεις με μια πιο ιδιαίτερη ματιά.

Αφιερώματα σε μεγάλες προσωπικότητες και γεγονότα που συγκλόνισαν.

Συνδέσεις με όλο τον κόσμο.

Λαμπερούς καλεσμένους, ζωντανά, στο πλατό της εκπομπής.

Γιατί ό,τι ψάχνεις... «Το ‘χουμε!».

Δείτε το trailer:

Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση:

