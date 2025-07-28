«Το ‘χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό - Έρχεται στον ΣΚΑΪ

«Το ‘χουμε!»: η ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ έρχεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό.
Με αμεσότητα, σοβαρότητα, καθαρό λόγο, φρέσκιες ιδέες και καινούργια προσέγγιση, ο Κώστας Τσουρός παρουσιάζει την καθημερινή, απογευματινή εκπομπή «Το ‘χουμε!», που συνδυάζει την αξιόπιστη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία. Με πλούσια θεματολογία, ρεπορτάζ, ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και μια ομάδα δημοσιογράφων που μιλάει την ίδια γλώσσα, η εκπομπή φιλοδοξεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.
Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ: «Το ‘χουμε!». Με τον Κώστα Τσουρό.
#ToXoume
