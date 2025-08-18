«Το 'χουμε!» με Κώστα Τσουρό: Τι θα δούμε φέτος στην νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ

«Το 'χουμε!» τιτλοφορείται η ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ, που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό.

Αφού απόλαυσε ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές, ο ίδιος επέστρεψε στην Αθήνα και έτοιμος για δουλειά! Σήμερα μάλιστα, βρέθηκε στα γραφεία της εκπομπής, όπου πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση με την πολυμελή ομάδα του – όλους όσοι θα βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Τι θα δούμε όμως, στη νέα εκπομπή;

Με αμεσότητα, σοβαρότητα, καθαρό λόγο, φρέσκιες ιδέες και καινούργια προσέγγιση, ο Κώστας Τσουρός παρουσιάζει την καθημερινή, απογευματινή εκπομπή «Το 'χουμε!», που συνδυάζει την αξιόπιστη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία. Με πλούσια θεματολογία, ρεπορτάζ, ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και μια ομάδα δημοσιογράφων που μιλάει την ίδια γλώσσα, η εκπομπή φιλοδοξεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ: «Το 'χουμε!», με τον Κώστα Τσουρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.