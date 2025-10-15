«Το ‘χουμε!»: Η αποκάλυψη για το πρόσωπο - έκπληξη στο «Η Ελλάδα ψηφίζει»

«Η Ελλάδα ψηφίζει» το μοναδικό, διαδραστικό, live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, απόψε στις 21.00, για να μας ενώσει ξανά σε μία μεγάλη παρέα που διασκεδάζει, ψηφίζει και κερδίζει!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, ως παρουσιαστές-ψηφολέκτες, είναι έτοιμοι να δώσουν το σήμα για την έναρξη της ζωντανής ψηφοφορίας έχοντας στα χέρια τους τα πιο προκλητικά διλήμματα και τα πιο καυτά ερωτήματα.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα και, μέσα από την καθημερινή infotainment εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ‘χουμε!», που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός, έγινε μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη. Το απίθανο δίδυμο αποκτά μία συνεργάτιδα: την Ελένη Καρποντίνη, η οποία επιστρέφει στη μικρή οθόνη και θα δίνει τον παλμό από ζωντανές συνδέσεις που θα γίνονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας – και όχι μόνο.

