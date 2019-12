Ο Μάρτιν Σκορσέζε στράφηκε πριν από λίγο καιρό εναντίον των ταινιών της Marvel και τώρα ήρθε η ώρα να το πληρώσει. Από την ίδια του την κόρη...

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, με το δικό της τρόπο, προσπάθησε να συμφιλιώσει τον πατέρα της με τους φανς των ταινιών της Marvel, μετά τον «πόλεμο» που είχε ξεσπάσει από τις δηλώσεις του σκηνοθέτη ότι οι ταινίες αυτές «δεν είναι σινεμά».

Έτσι, τύλιξε το χριστουγεννιάτικο δώρο που είχε πάρει για τον πατέρα της με χαρτί περιτυλίγματος με ήρωες της Marvel. Η ίδια δημοσίευσε την παρακάτω εικόνα στο Instagram story της, και βέβαια η όλη ιστορία δεν άργησε να γίνει viral.

Τη δημοσίευση σχολίασε και ο Τζέιμς Γκαν, σκηνοθέτης των «Guardians of the Galaxy», στο twitter λέγοντας ότι «αυτό με κάνει να νιώθω λιγότερο άσχημα που ο ανιψιός μου τύλιξε το δώρο μου με χαρτί από το “Shutter Island”»...

H Φραντσέσκα, ωστόσο, αργότερα, εξήγησε σε tweet της, σε αυτούς που δεν το κατάλαβαν, ότι αυτό ήταν ένα αστείο που έκανε με τον πατέρα της και ότι ο ίδιος μάλιστα γέλασε πολύ.

To everyone who doesn’t get it: wrapping my dads gifts in Marvel paper is just a JOKE. He thought it was hilarious - we have this relationship where we tease each other and wanna make each other laugh all the time #itsnotthatserious #marvel #MartinScorsese #martinscorsesemarvel