Στο καινούργιο επεισόδιο των «The Simpsons», η καλιφορνέζικη ροκ μπάντα Weezer υποδύεται -ως κινούμενα σκίτσα, στο ύφος της τηλεοπτικής σειράς- το συγκρότημα Sailor's Delight που παίζει σε ρομαντική κρουαζιέρα στην οποία πηγαίνουν ο Homer και η Marge.

You might think you know The Simpsons theme song but do you know THIS version? 🎸 @Weezer rocks Springfield with us this Sunday! pic.twitter.com/x9mlAQ8I2T