Τα γυρίσματα της σειράς του BBC, Crossfire ξεκίνησαν και επίσημα, με πρωταγωνίστρια την Keeley Hawes.

Εμπνευσμένο από τη συγγραφέα του Apple Tree Yard, Louise Doughty στην πρώτη της πρωτότυπη παραγωγή για την τηλεόραση, το Crossfire εκτυλίσσεται σε ένα πολυτελές θέρετρο στα Κανάρια Νησιά.

Κάνοντας ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι του δωματίου της στο ξενοδοχείο της, ενώ βρίσκεται σε διακοπές με την οικογένεια και τους φίλους της, ο κόσμος της Jo’s (Keeley Hawes) ανατρέπεται όταν πυροβολισμοί ακούγονται σε όλο το συγκρότημα.

Ένοπλοι άνδρες, μετατρέπουν μέσα σε μια στιγμή, ένα κομμάτι παραδείσου ιδανικό για ονειρεμένες διακοπές, σε μια τρομακτική κόλαση.

Με τους ανυποψίαστους παραθεριστές και το προσωπικό του ξενοδοχείου να αναγκάζονται να λάβουν αποφάσεις ζωής ή θανάτου σε κλάσματα δευτερολέπτου, οι συνέπειες των οποίων θα φανούν ακόμα και μετά τους πυροβολισμούς. Ιδίως μετά….

Στο Crossfire πρωταγωνιστούν επίσης οι Josette Simon (Small Axe, Riviera), Anneika Rose (Deadwater Fell, Line of Duty), Lee Ingleby (The A Word, The Serpent Queen, Criminal UK), Daniel Ryan (The Bay, Home Fires), Vikash Bhai (The Stranger, Limbo), Hugo Silva (Nasdrovia, The Cook of Castamar), Alba Brunet (Operation Mincemeat, Paraiso, The Mallorca Files), Shalisha James-Davis (Alex Rider, I May Destroy You) και Ariyon Bakare.

Η σκηνοθεσία είναι της Tessa Hoffe (Kin, Wayne, Majority) και η παραγωγή του Alex Mercer (Inside Man, Doctor Who).

Η Louise Doughty ανέφερε για τη σειρά:

«Πρόκειται για ένα δράμα, που αφορά μία ομάδα απλών ανθρώπων που εμπλέκονται σε ένα ασυνήθιστο γεγονός – μια ένοπλη επίθεση στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Κάθε χαρακτήρας έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από διλήμματα. Στο κέντρο όλων είναι η Jo, η οποία έκλεισε τις διακοπές και έθεσε εν αγνοία της την οικογένεια και τους φίλους της –και τον εαυτό της– σε κίνδυνο. Με γοητεύει η ιδέα του πώς οι λεγόμενοι απλοί άνθρωποι ανταποκρίνονται στην έντονη πίεση και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη που έγραψα το σενάριο για μία τέτοια σειρά του BBC και που συνεργάστηκα με την καταπληκτική Keeley Hawes για τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Μιλώντας για τον χαρακτήρα που υποδύεται στη σειρά, η πρωταγωνίστρια Keeley Hawes ανέφερε:

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που ξεκινάω αυτό το εξαιρετικά συναρπαστικό ταξίδι με τη σειρά του BBC. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με την ομάδα της Dancing Ledge Productions και τη Louise Doughty στην πρώτη της πρωτότυπη παραγωγή για την τηλεόραση».

Πηγή: Savoirville