Υπάρχει μία ξεχωριστή κατηγορία σειρών που σε κερδίζουν πριν καν κυκλοφορήσουν. Είναι οι σειρές που εκτείνονται σε 4-6 επεισόδια, έχουν μία εξαιρετική δομή -συνήθως ψυχολογικού θρίλερ- και δεν σε αφήνουν με άπειρα ερωτηματικά. Σε αυτή τη μοναδική κατηγορία φαίνεται να ανήκει η νέα σειρά του BBC, The Girl Before, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

To The Girl Before είναι το βιβλίο του JP Delaney που μεταφέρεται στη μικρή οθόνη

Το βιβλίο του JP Delaney κυκλοφόρησε το 2016 κι έγινε αμέσως best-seller σε πολλές χώρες του κόσμου. Έτσι, σήμερα ακόμη και χωρίς trailer, ξέρουμε ήδη την πλοκή που θα ακολουθήσει η σειρά. Η ιστορία που θα παρακολουθήσουμε αφορά την Jane, η οποία ψάχνει ένα σπίτι για να νοικιάσει. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησής της ανακαλύπτει ένα σπίτι, που μοιάζει με το σπίτι των ονείρων της και είναι σε εκπληκτική προσφορά. Αποφασίζει έτσι να μετακομίσει σε αυτό το πολυτελές, μίνιμαλ και καλαίσθητο σπίτι με έναν συγκεκριμένο όρο. Ο ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού είναι ένας αινιγματικός αρχιτέκτονας. Είναι μάλιστα αυτός που θέτει και τους όρους και τους κανόνες για τη διαμονή της Jane στο σπίτι.

Καθώς η Jane ζει σε αυτό το σπίτι, ακολουθώντας όλους τους κανόνες, νιώθει πως το σπίτι την αλλάζει. Μαθαίνει μάλιστα και αρκετές πληροφορίες για τη γυναίκα που ζούσε εκεί πριν από την ίδια. Μαθαίνοντας την ιστορία της Emma, αρχίζει να ανακαλύπτει περίεργες ομοιότητες ανάμεσά τους, που την τρομάζουν ακόμη περισσότερο. Τότε η Jane αρχίζει να αναρωτιέται αν θα έχει την ίδια μοίρα με την Emma.

Την καλύτερη εντύπωση την κάνει το καστ της σειράς

Στον ρόλο της Jane βρίσκεται η Gugu Mbatha-Raw. Την ίδια την είδαμε και πρόσφατα στη σειρά The Morning Show, στο ρόλο της Hannah Shoenfeld. Η Jessica Plummer θα είναι η Emma, ενώ τον αινιγματικό αρχιτέκτονα ανέλαβε να υποδυθεί ο David Oyelowo. Τέλος, o Ben Hardy υποδύεται τον Simon, τον σύντροφο της Jane. Ο Simon είναι γλυκός και τρυφερός με την Jane, ωστόσο ζει μέσα στις ανασφάλειές του. Βλέποντας την Jane να μένει σε αυτό το εντυπωσιακό σπίτι, οι ανασφάλειές του εντείνονται ακόμη περισσότερο.

Μία ιστορία, τέσσερις πρωταγωνιστές και μόνο τέσσερα επεισόδια. Μπορεί να μην έχουμε ακόμη κάποιο trailer στα χέρια μας, ωστόσο η επιτυχία της σειράς είναι δεδομένη.

Πηγή: savoirville.gr

