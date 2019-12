Το παραδοσιακό ταϊλανδέζικο μασάζ προστέθηκε στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της Unesco. Μετά την ένταξή του στη λίστα, το μασάζ Nuad Thai αναγνωρίστηκε ως κάτι που πρέπει να διατηρηθεί και για τις ερχόμενες γενιές.

