Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Harry Styles είναι ο πρώτος άντρας που ποζάρει μόνος στο εξώφυλλο της Αμερικανικής Vogue και για τις ανάγκες της φωτογράφισης ποζάρει με το δικό του στυλ. Αυτό περιλαμβάνει ρούχα που σπάνε τα στερεότυπα των φύλων, και μερικά απ' αυτά ήταν φούστες.

Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, η συντηρητική σχολιάστρια και συγγραφέας, με ένα tweet κατάφερε να ξεσηκώσει μια θύελλα αντιδράσεων με πολλούς επώνυμους να σπεύδουν να... βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.

''Δεν υπάρχει κοινωνία που μπορεί να επιβιώσει χωρίς δυνατούς άντρες. Η ανατολή το ξέρει. Στη δύση, η συνεχόμενη θηλυκοποίηση των αντρών τη στιγμή που ο Μαρξισμός διδάσκεται στα σχολεία, δεν είναι σύμπτωση. Είναι ξεκάθαρη επίθεση. Φέρ'τε πίσω τους ανδροπρεπείς άντρες''.

Η ηθοποιός Jameela Jamil ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον τραγουδιστή, γράφοντας ''Ο Harry Styles είναι ανδροπρεπής, επειδή 'ανδροπρεπής' σημαίνει ό,τι θέλεις εσύ να σημαίνει. Όχι ό,τι αποφάσισαν ανασφαλείς, τοξικοί, μισογύνηδες, ομοφοβικοί βλάκες πριν 100 χρόνια. Είναι 104% τέλειος'' ενώ το επόμενο της tweet συνόδευε μια φωτογραφία με έναν άντρα ντυμένο με στυλ του 18ου αιώνα.

Also... this was at one time considered very manly. Wigs, make up, tights, frills... maybe this is the comeback of the “manly man.” pic.twitter.com/8dvSRGYj4w

Από την άλλη, η Olivia Wilde την αποκάλεσε απλά ''αξιολύπητη''. Στο cover story της Vogue, η Wilde που συνεργάζεται αυτό τον καιρό με τον τραγουδιστή για μία ταινία, επαίνεσε το στυλ του. ''Ελπίζω πως αυτή η άνεση που έχει ο Harry σαν άντρας - πραγματικά μακριά από κάθε σημάδι τοξικής ανδροπρέπειας - εκπροσωπεί τη γενιά του και, συνεπώς, το μέλλον του κόσμου. Είναι πραγματικά δυναμικό και συναρπαστικό να βλέπεις κάποιον στη δική του θέση, να επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει να είσαι άντρας με αυτοπεποίθηση''.

Ο ηθοποιός Zach Braff, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Styles με Gucci φόρεμα, έγραψε ''Όλη μας τη ζωή τα αγόρια και οι άντρες ακούνε πώς πρέπει να είναι για να είναι ανδροπρεπείς. Η ζωή ειναι μικρή, να είστε όπως θέλετε να είστε''.

Our whole lives boys and men are told we need to be manly. Life is short. Be whatever the fuck you want to be. pic.twitter.com/oY6ji3tpaI