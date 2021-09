Οι περισσότεροι, όταν είδαν ότι η Selena Gomez πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μία νέα σειρά και μάλιστα έχοντας στο πλευρό της τον Steve Martin και τον Martin Short, ήξεραν ότι πρόκειται για επιτυχία. Η σειρά έκανε την πρεμιέρα της και όλες οι φήμες επιβεβαιώθηκαν: το Only Murders in the Building είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες σειρές της χρονιάς.

Στο Only Murders in the Building το χιούμορ χρησιμοποιείται για να καλύψει άλλες, βαθύτερες ανάγκες



Η σειρά ξεκινά με τους τρεις βασικούς χαρακτήρες να συναντιούνται τυχαία μετά τον ανεξήγητο θάνατο ενός γείτονά τους. Αυτό που τους ενώνει αρχικά είναι το κοινό ενδιαφέρον τους για τα podcasts που ασχολούνται με πραγματικά εγκλήματα. Έτσι, αποφασίζουν να εξιχνιάσουν μόνοι τους αυτό που συνέβη στον γείτονα τους. Όλα αυτά φυσικά συμβαίνουν με φόντο τη Νέα Υόρκη κι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών στο κέντρο της πόλης.

Η Mabel, o Charles και ο Oliver ενσαρκώνουν τους σύγχρονους κατοίκους της μεγαλούπολης. Μπορεί να μένουν χρόνια ο ένας δίπλα στον άλλο, ποτέ όμως δεν μπήκαν στον κόπο να γνωριστούν καλύτερα. Τώρα που έχουν όμως ένα κοινό σκοπό, η κατάσταση μετατρέπεται άλλοτε σε παρωδία κι άλλοτε σε μία συναισθηματική ιστορία. Ο Charles, ο Oliver και η σχέση τους με την τεχνολογία κλέβουν την παράσταση, ενώ την βασική έμπνευση για την εξιχνίαση του εγκλήματος δίνουν τα μυθιστορήματα της Agatha Christie. Ουσιαστικά, όσο χιούμορ δεν κατάφερε να έχει το Knives Out, το έχει τελικά το Only Murders in the Building.

Kατώ από όλα αυτά βρίσκεται μία αίσθηση μοναξιάς που προκαλεί η μεγαλούπολη



Και οι τρεις αυτοί ήρωες έχουν φροντίσει να υψώσουν γύρω τους ορισμένα τείχη, πείθοντας τους εαυτούς τους ότι περνούν και μόνοι τους καλά. Ακόμα κι όταν έχουν την ευκαιρία, αρνούνται να παραδεχτούν ότι απολαμβάνουν την παρέα ο ένας του άλλου. Όλο αυτό παρουσιάζεται σαν ένα μεγάλο σύμπτωμα της ζωής σε μία πόλη όπως η Νέα Υόρκη. Ο απώτερος σκοπός είναι να κατανοήσουμε τελικά πως οι glamorous, νεοϋορκέζικες ζωές δεν διαφέρουν πολύ από αυτές των υπόλοιπων. Η μοναξιά είναι πάντοτε η ίδια και ειδικά μετά από μια χρονιά γεμάτη lockdowns και αποστάσεις, το Only Murders in the Building είναι πολύ επίκαιρο.



Διαβάστε ακόμη

To “He’s All That” είναι ένα σύγχρονο remake που έπεσε και πάλι στα ίδια κλισέ

Η αναπνοή και η στάση του σώματός σου επηρεάζουν την υγεία σου

Πηγή: savoirville.gr