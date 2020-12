Netflix: Αποχαιρετά το 2020 με ένα βίντεο κλιπ- Ο ρόλος του Professor από La Casa De Papel

Το Netflix κυκλοφόρησε το ''We Watched It All'', όπου ο κωμικός Matt Buechele τραγουδά σε εναλασσόμενα σκηνικά, για όλα όσα είδαμε την χρονιά που φεύγει στην πλατφόρμα, σε μουσική και στίχους του ίδιου, με γκεστ τον Professor του ''La Casa De Papel'' και μικρά αποσπάσματα από άλλες παραγωγές να δένουν με τις σκηνές.