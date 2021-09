Το Navarino Challenge, η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού επιστρέφει για 9η χρονιά στην Costa Navarino και την Πύλο, στη Μεσσηνία, ενώνοντας ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων, ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Με το παγκόσμιο μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» η διοργάνωση προωθεί τα οφέλη της άσκησης, των Ολυμπιακών αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι μέσα από τον αθλητισμό, στις 15-17 Οκτωβρίου 2021.

Τιμώμενο πρόσωπο ο κορυφαίος στον κόσμο άλτης του μήκους

Στο πλαίσιο των αθλητικών δράσεων του Navarino Challenge, η διοργάνωση θα τιμήσει τον άνθρωπο που μας έκανε όλους υπερήφανους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τον χρυσό Ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος Μίλτο Τεντόγλου καθώς και τον κορυφαίο προπονητή του, που βρίσκεται πίσω από όλες τις σημαντικές επιτυχίες του, Γιώργο Πομάσκι. Το Navarino Challenge, τιμώντας τον τόπο καταγωγής του παγκοσμίου φήμης θρύλου και χρυσού Ολυμπιονίκη, γεννημένου στην Πύλο Μεσσηνίας, Κωστή Τσικλητήρα θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τη δραστηριότητα του μήκους άνευ φοράς στην Costa Navarino. Ο σπουδαίος αθλητής μαζί με τον προπονητή του θα δώσουν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να δοκιμάσουν τα άλματά τους και να επιχειρήσουν να ξεπεράσουν το παγκόσμιο ρεκόρ 3,47μ. του Τσικλητήρα.

Τρέξιμο στη Βοϊδοκοιλιά

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge 2021, θα έχουν ακόμα την ευκαιρία να τρέξουν σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους 21,1χλμ. στην Ελλάδα, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη ή να επιλέξουν ανάμεσα στη διαδρομή των 10χλμ. και τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ. by Samsung, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα. Αντίστοιχα οι μικρότεροι φίλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην παιδική διαδρομή του 1χλμ, που είναι διαθέσιμη για παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών. Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν να κινηθούν άμεσα και να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Να σημειωθεί λόγω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν, πως όσοι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μένουν εκτός Costa Navarino θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης (ισχύος έως 6 μηνών).

Βόλτα με καγιάκ

Κλείστε σήμερα τη θέση σας στη βόλτα με καγιάκ που θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Σφακτηρία με την υποστήριξη του Explore Messinia. Για συμμετοχές: welcome(at)exploremessinia.com

Τουρνουά beach volley

Λάβετε μέρος στο Navarino Challenge King of the Court Beach Volley Tournament by Samsung που θα πραγματοποιηθεί στην αμμώδη παραλία The Dunes Beach με πρεσβευτή τον πρώην διεθνή Έλληνα πετοσφαιριστή και ρέκορντμαν συμμετοχών με την Εθνική Ελλάδος, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη ή στα καθιερωμένα μαθήματα beach volley by Samsung. Όλες οι δραστηριότητες του beach volley πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Triantafyllidis Beach Arena. Για δηλώσεις συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες: info(at)beacharena.gr

Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη μας χαρά, μετά τη δύσκολη αυτή περίοδο, το Navarino Challenge King of the Court Beach Volley Tournament επανέρχεται στη διοργάνωση. Υπάρχει ήδη μεγάλη ανταπόκριση και ενθουσιασμός. Τόσο εμείς ως διοργανωτές όσο και ο κόσμος το αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία».

Κλείσε τώρα το Πακέτο Διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πιο πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή. Ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία που σου προσφέρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Sharing is Caring: Online Δημοπρασίες για Καλό Σκοπό

Όπως αναφέρει και ο Αίσωπος: «Καμία πράξη ευγένειας, ακόμα και η πιο μικρή, δεν χαραμίζεται». Το Navarino Challenge όπως κάθε χρόνο θα συμβάλλει και φέτος στο κοινωνικό σύνολο. Σε συνεργασία με το Sports Management Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και το μοναδικό πρακτορείο στην Ευρώπη που ασχολείται με το εμπόριο αθλητικών καρτών και αναμνηστικών Trace ‘n Chase, θα διοργανώσουν τον Δεκέμβριο μια σειρά από online δημοπρασίες που φέρουν τον τίτλο “Sharing is Caring” και θα περιλαμβάνουν αντικείμενα αγαπημένων και καταξιωμένων παγκοσμίως αθλητών, hall of famers αλλά και πρεσβευτών του Navarino Challenge. Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας του Charity Idols ενώ τα έσοδα από τις δημοπρασίες θα δοθούν για την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Απόλαυσε εδώ το video με τα beach activities του Navarino Challenge 2021.

Επίσημος Χορηγός Τεχνολογίας είναι η Samsung.

Επίσημος Χορηγός της διοργάνωσης είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Navarino Challenge είναι οι Δήμος Πύλου-Νέστορος, Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Official Breakfast Partner είναι η Nestlé FITNESS®.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι οι Target Security, Fysiotek Sports Lab.

Official Car Rental Partner είναι η Avance.

Sustainability Partner είναι η π3.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Strategic Partner είναι το National Geographic.

Educational Partner είναι το Deree - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Explore Messinia, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Navarino Racquet Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim Academy, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club, Marathon Team Greece.

CSR partners είναι οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί Διαφοροζώ, Καρκινάκι, All For Blue, Pet Partners of Hellas.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Karalis City Hotel & Spa, Lifeguard Patrol, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου «Νέστωρ», Pilia Express, Kayak.

Εμπορικοί Συνεργάτες είναι οι Anazoe Spa, Attica Selections, Kessaris, Nargile, Panellinios Agora Games.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) με τη στήριξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πηγή: skai.gr