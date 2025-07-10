Το καλοκαιρινό party του Μέντα 88 είναι γεγονός

Ένα ανέμελο καλοκαιρινό ΜΕΝΤΑ PARTY, σε μια από τις ωραιότερες ταράτσες της Αθήνας, με θέα την Ακρόπολη, ετοιμάζει για τους ακροατές του ο Μέντα 88!
Στην καρδιά του καλοκαιριού, την Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 21.00, στην καρδιά της πόλης, στο Muse Urban Venue (Ηφαίστου 26, Αθήνα - Μοναστηράκι), η μεγάλη παρέα του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού γιορτάζει, όπως της αξίζει: Με στιγμές που μένουν για πάντα!
Τις μουσικές αναλαμβάνουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Μέντα 88: Βιβή Παπαστάθη, Βάσια Ρεντούμη, Νίκος Μωραΐτης, Πέτρος Κουμπλής.
Η είσοδος στο party του Μέντα 88 πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!
Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.
