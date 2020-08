Το FBI έκανε επιδρομή στο σπίτι του αστέρα του YouTube, Τζέικ Πολ, στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το BBC, εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι μια ένοπλη ομάδα SWAT εισέβαλε στο σπίτι του Πολ ενώ εκείνος έλειπε.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τον λόγο, αλλά τόνισε ότι επρόκειτο για έρευνα. Οι αξιωματικοί συνέλλεξαν όπλα από την ιδιοκτησία.

