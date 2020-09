Queen Elizabeth II - Best of 2010 . . . #britishroyalty #britishmonarchy #hermajestythequeen #thequeen #monarchy #godsavethequeen #hermajesty #britishroyals #queenelizabeth #queenelizabethii #FashionQueen #royalstyle #crownroyal #thecrown #elizabethii #houseofwindsor #britishroyalfamily #queenelizabeth2 #royalfamily #ukroyals #QueenofEngland #buckinghampalace #windsorcastle #historyblogger #Englishroyalty #BritishQueen #HeadofState #RoyalWindsor #London

A post shared by Queen Elizabeth II UK 🇬🇧 (@queenelizabethiiuk) on Aug 23, 2020 at 2:06am PDT