Πρεμιέρα έκανε χθες η νέα ταινία του Netflix Rebecca στην οποία πρωταγωνιστεί η Λίλι Τζέιμς.

Ωστόσο δεν την είδαμε σε καμία εκπομπή να προμοτάρει την ταινία όπως είθισται. Μάλιστα ακύρωσε και τις εμφανίσεις της στο America’s Today και στην εκπομπή του Γκρέιαμ Νόρτον. O λόγος έχει να κάνει με ένα ερωτικό σκάνδαλο που την κυνηγάει τον τελευταίο καιρό.

Συγκεκριμένα η Λίλι Τζέιμς θεάθηκε στην Ρώμη να ανταλλάζει παθιασμένα φιλιά με τον ηθοποιό Ντομινίκ Γουέστ. Όλα αυτά την στιγμή που η σύζυγός του Γουέστ τον περίμενε να επιστρέψει στο σπίτι τους.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e