Menta Live στις 30 Νοεμβρίου με την Πέννυ Μπαλτατζή

Ο Menta 88 υποδέχεται το πιο φωτεινό κορίτσι της μουσικής και των live, την Πέννυ Μπαλτατζή, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 21.00, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Η Πέννυ Μπαλτατζή έχει ετοιμάσει αποκλειστικά για τους ακροατές του Μέντα 88, μια ξεχωριστή, παρείστικη συναυλία, σαν φθινοπωρινή γιορτή, που θα μας κάνει να χαμογελάσουμε, να χορέψουμε και να ονειρευτούμε ξανά.

Με τις διαχρονικές επιτυχίες όπως «Εξωτικό Χαρμάνι», «Το Κορίτσι», «Ένα Φιλί», και ανατρεπτικές διασκευές και εκτελέσεις θα ταξιδέψουμε παρέα στον μοναδικό μουσικό κόσμο των Μέντα Live και της Πέννυ Μπαλτατζή.

Μέντα Live - Φτιάχνουμε μαζί τις επόμενες αναμνήσεις μας στον Μέντα 88

Δημοτική Αγορά Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα)

Έναρξη: 21.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΗ – Ένα με το μέλλον