Το Beat my Guest έρχεται στον ΣΚΑΪ - Οι δηλώσεις συμμετοχής άνοιξαν

«Beat My Guest». Τραγούδησε και κέρδισε 2.000 ευρώ την εβδομάδα! «Beat My Guest»: έρχεται το πιο nice-to-be παιχνίδι της σεζόν και δεν είναι άλλο από το νέο μουσικό game show του ΣΚΑΪ.

Ζήσε τις καλύτερες homemade συναυλίες. Μπες στο σαλόνι των stars της διπλανής πόρτας.

Απλά... be their guest!

Το νέο καθημερινό challenge είναι για εκείνους που βλέπουν στο παρκέ του σπιτιού τους το πιο γνώριμο dancefloor. Για όσους τραγουδούν στο μπάνιο με μικρόφωνο το τηλέφωνο του ντους! Για εκείνους που βλέπουν στη σκάλα του σπιτιού τους τη Σκάλα του Μιλάνου και ονειρεύονται την αποθέωση!

Για όσους το τραγούδι είναι παντού, έρχεται το μουσικό Beat My Guest.

Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Το «Beat My Guest» αποτελεί πρωτότυπο πρόγραμμα της Line Up Industries και υλοποιείται στην Ελλάδα από την Foss Productions για τον ΣΚΑΪ.

Δήλωσε συμμετοχή στο beatmyguest.skaitv.gr και κάνε το σαλόνι σου το απόλυτο stage για homemade συναυλίες

