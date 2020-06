Αν ακολουθείς την Έμιλι Ρατακόφσκι στα social media, θα έχεις προσέξει πως λατρεύει να διαβάζει βιβλία και να διευρύνει τους πνευματικούς της ορίζοντες. Κατά την διάρκεια μάλιστα της καραντίνας, το γνωστό μοντέλο μέσα από τα posts της μας πρότεινε αρκετά βιβλία, τα οποία αν είσαι φαν των γυναικών συγγραφέων και του φεμινισμού - σίγουρα θα αρέσουν και σε εσένα. Δες στην συνέχεια 5 βιβλία που μας πρότεινε η σταρ.

1.Topics of Conversation της Miranda Popkey: Το βιβλίο πραγματεύεται την γυναικεία επιθυμία, τις σχέσεις, το σεξ και τον θυμό. Πρόκειται για μια νέα φωνή στα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των γυναικών και αξίζει να το διαβάσεις.

2.All About Love: New Visions της Bell Hooks: Το βιβλίο με φεμινιστική προσέγγιση αναζητά τον ορισμό της αληθινής αγάπης.

3.The Reckonings: Essays της Lacy M Johnson: Δημοσιευμένο το 2018, το The Reckonings αποτελεί μια εξερεύνηση της δικαιοσύνης με αναφορές στην σεξουαλική κακοποίηση, την ιστορία της τέχνης και τον ρατσισμό.

4.Whose Story Is This? της Rebecca Solnit: Ένα δοκίμιο με εκθέσεις για τις γυναίκες, τους έγχρουμους και την LGBTQ+ κοινότητα.

5.Self-Help της Lorrie Moore: Με την πρώτη έκδοση του βιβλίου να έρχεται το 1985, 10 γυναίκες περιγράφουν τα βιώματά τους και είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.



Πηγή: must