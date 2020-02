Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα χθες, Πέμπτη την απονομή από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας για το 2020 στο νοτιοκορεάτικο φιλμ Παράσιτα (Parasite).

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κολοράντο Σπρινγκς, ο Τραμπ κατέκρινε τα φετινά όσκαρ λέγοντας: «Πόσο άσχημα ήταν τα βραβεία της ακαδημίας κινηματογράφου φέτος; Τα είδατε;».

Και συνέχισε: «Νίκησε μια ταινία από τη Νότια Κορέα! Τι στον διάβολο ήταν αυτό; Αρκετά προβλήματα έχουμε με τη Νότια Κορέα στο εμπόριο. Κι από πάνω, της δίνουν το βραβείο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς;».

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw