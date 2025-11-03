Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται απόψε στις 21.00, ένα νέο ζευγάρι παικτών που θέλει να αντιμετωπίσει τον γιγαντιαίο «Τοίχο» και να δει το συνολικό χρηματικό έπαθλό του να φθάνει τις 350.000 ευρώ!

Η Δήμητρα και ο Δημήτρης, φίλοι και συνάδελφοι, φέρνουν την καλή τους διάθεση στο «The Wall» για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Εκείνη, τα τελευταία χρόνια εκπλήρωσε μία μεγάλη της επιθυμία και πλέον ολοκληρώνει τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική. Εκείνος, από την άλλη, έχει επιστρέψει στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών μέχρι να μάθει την επόμενη πόλη που θα διδάξει. Στόχος τους είναι να κάνουν ένα κοινό ταξίδι στην Ισλανδία, ενώ επιθυμία της Δήμητρας είναι να αγοράσει και ένα camper van για να απολαμβάνει διαδρομές και ταξίδια με τον σύντροφο και τον σκύλο της.

Ποιο θα είναι το μεγάλο φινάλε για τους δύο φίλους και συνάδελφους; Θα πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους ή θα πέσουν σε... «Τοίχο»;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

