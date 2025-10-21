Ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο του «The Wall», του πιο ανατρεπτικού και καθηλωτικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, θα δούμε απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Δείτε το trailer:

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο στούντιο δύο νέους φίλους και συνεργάτες, τον Μάκη και τον Γιάννη. Ο Μάκης είναι Ασημένιος Παραολυμπιονίκης στη δισκοβολία το 2004, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ και με πολλές διεθνείς διακρίσεις. Σε ηλικία 17 ετών είχε ένα ατύχημα με μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μείνει ανάπηρος. Δραστήριος, με δυναμισμό και πείσμα, είναι ενεργός στην κοινωνική ζωή. Ο συμπαίκτης του ο Γιάννης, παιδικός φίλος από το Λύκειο, τον τελευταίο χρόνο εγκατέλειψε τη ζωή της πολύβουης Αθήνας και μαζί με τη σύζυγο και την 7χρονη κόρη του, μετακόμισαν στη Βέροια για να απολαύσουν μια πιο ποιοτική ζωή.

Ο μοναδικός στόχος των δύο φίλων και συνεργατών, μέσα από τη συμμετοχή τους στο «The Wall», είναι η ενίσχυση και η στήριξη της δράσης του Μάκη στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, ώστε να γίνουν ενεργά και αυτόνομα μέλη της κοινωνίας.

Θα τους βοηθήσει ο «Τοίχος» να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

«The Wall»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheWallGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.