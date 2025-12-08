Ένα επεισόδιο γεμάτο συναίσθημα, αληθινή φιλία και δύναμη ψυχής θα δούμε απόψε, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 21.00, στο «The Wall», με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η Μαρί και ο Γιώργος έρχονται στο πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ, με έναν βαθιά ανθρώπινο σκοπό. Εκείνη, ζει και εργάζεται στα Κύθηρα, όπου διατηρεί κατάστημα ρούχων. Δημιουργική, γεμάτη ενέργεια και χαμόγελο, δεν σταματά στιγμή –ακόμα και τώρα, που περιμένει το πρώτο της παιδί.

Εκείνος, συντηρητής καυστήρων και εκπαιδευτής καταδύσεων, μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα και τα Κύθηρα, το νησί που τον μάγεψε και έγινε το δεύτερο σπίτι του. Οι δυο τους είναι φίλοι δέκα χρόνια, δεμένοι από την αγάπη τους για τη ζωή και τη θάλασσα, και θέλουν να στηρίξουν τον φίλο τους, τον Σπύρο –έναν άνθρωπο που, το καλοκαίρι του 2025, ρίσκαρε τη ζωή του για να σώσει τουρίστες από τη φωτιά στα Κύθηρα. Θέλουν να του δώσουν πίσω όσα εκείνος πρόσφερε, βοηθώντας τον να επισκευάσει το σκάφος του που υπέστη σοβαρή ζημιά εκείνη τη μέρα...

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

