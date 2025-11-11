Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έρχεται και απόψε, Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 21.00, με ένα επεισόδιο γεμάτο αγωνία και ανατροπές!

Η Μαρία και ο Μάνος, που είναι ζευγάρι στη ζωή τα τελευταία 10 χρόνια, βασίζονται στη μεταξύ τους σχέση και την εμπιστοσύνη, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Καλούνται να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» και να δουν το χρηματικό έπαθλό τους να φθάνει τις 350.000 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Το ζευγάρι, γεμάτο ενέργεια και δυναμισμό, εισβάλλει στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων του ΣΚΑΪ. Εκείνη, είναι Υπεύθυνη καταστήματος με είδη κουζίνας, ανήσυχο πνεύμα, δραστήρια και με μεγάλη αγάπη για τη διατήρηση και διάδοση της Ποντιακής Κληρονομιάς, μιας και η ίδια είναι Πόντια. Παράλληλα, διαθέτει ισχυρή κοινωνική συνείδηση και είναι εθελόντρια σε Μονάδα Βρεφών. Εκείνος, εργαζόταν για 20 χρόνια ως οδηγός ταξί, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια έκανε στροφή στη ζωή του και δουλεύει σε Τουριστικό Γραφείο και σπουδάζει Ψυχολογία. Ο Μάνος και η Μαρία θέλουν, με τα λεφτά που θα συγκεντρώσουν, να κάνουν ταξίδια σε νέους προορισμούς και κυρίως στην Κούβα.

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

«The Wall», με τον Χρήστο Φερεντίνο

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

