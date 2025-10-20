Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έρχεται απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο αγωνία, συγκίνηση και ανατροπές!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο στούντιο τον Αλέξανδρο και τον Πιτ. Οι δύο αδελφικοί φίλοι από την Καλαμάτα, με αμέτρητες εμπειρίες από κοινά ταξίδια ανά τον κόσμο, έρχονται στο «The Wall» για να ζήσουν άλλη μία συναρπαστική εμπειρία.

Ο Αλέξανδρος εργάζεται ως Χειριστής Μηχανημάτων Παραγωγής σε βιομηχανία. Ο Πιτ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά από την ηλικία των 2 ετών μένει στην Καλαμάτα. Η αγάπη του για τα ταξίδια τον οδήγησε να ανοίξει το δικό του Γραφείο Γενικού Τουρισμού το 2019. Μέσα από το τηλεπαιχνίδι και τα κέρδη που θα αποκομίσουν, ο Αλέξανδρος θέλει να αγοράσει ένα σπίτι και ο Πιτ να επενδύσει στην επιχείρησή του και σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα: να δημιουργήσει έναν χώρο για olive tasting.

Μέσα από τρεις γύρους γεμάτους αγωνία, συγκίνηση και ανατροπές, οι δύο φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με τον εντυπωσιακό «Τοίχο» και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων και να ποντάρουν στρατηγικά, βασιζόμενοι στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον.

Τι θα κάνουν οι δύο φίλοι; Θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

