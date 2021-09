Μία μέρα απομένει για το φετινό καλωσόρισμα του Γιώργου Λιανού στο The Voice of Greece και στα δύο πρώτα επεισόδια των Blind Auditions, το Σάββατο και την Κυριακή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Το Νο1 μουσικό talent show της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 6η συνεχόμενη σεζόν αναζητώντας την καλύτερη φωνή της Ελλάδας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς παίρνουν τη θέση των coaches, οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή, ο φωτισμός αλλάζει και οι μελωδίες γεμίζουν το πλατό. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο όταν οι καρέκλες μένουν στάσιμες όμως όταν αυτές γυρνούν, η μάχη της διεκδίκησης ξεκινά!

Οι ανεπανάληπτοι coaches διασταυρώνουν ατάκες και επιχειρήματα διεκδικώντας εκείνους που θέλουν στην ομάδα τους. Εάν νιώσουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον διαγωνιζόμενο που επιθυμούν να ενταχθεί στην ομάδα τους, έχουν τη δυνατότητα με το πάτημα του «block button» να βγάλουν τον ανταγωνιστή τους, εκτός της διεκδίκησης!

Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τους coaches αφού στη σκηνή του The Voice of Greece ανεβαίνει ένας διαγωνιζόμενος με προϋπηρεσία στο «μόντελαϊφ» και στο stand up και που αρέσκεται να εύχεται καθημερινά… «Καλό Μεσημεράκι»! Ο Νίκος Μουτσινάς παίρνει το μικρόφωνο και μπαίνει στο πλατό κυνηγώντας το όνειρό του για μία νέα καριέρα στο τραγούδι!

Άραγε ποιοι θα του πουν «σε θέλω»; Πώς θα αντιδράσουν οι coaches όταν συνειδητοποιήσουν το πρόσωπο πίσω από τη φωνή; Στο πλευρό του Νίκου βρίσκεται η καρδιακή του φίλη Βάνια, η οποία ήρθε βέβαια για να τον στηρίξει αλλά παράλληλα δε θα έχανε τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσει επιτέλους τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

