Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Καπουτζίδη 

Το «The Voice of Greece» επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο coaches, πρωταγωνιστώντας στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο αγαπημένος μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο σύνολο κοινού με ποσοστό 25,5% και πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19%. 2.465.371 τηλεθεατές έγιναν μέλη της παρέας του Σαββατοκύριακου έστω και για 1’.

Δείτε το trailer:

Αυτό το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00, έρχονται δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια των Blind Auditions! Διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, με έναν στόχο: να εντυπωσιάσουν τους coaches. Κάποιοι από αυτούς πείθουν και τους τέσσερις να πατήσουν το button του «ΣΕ ΘΕΛΩ!» και να τους διεκδικήσουν. 

Η φωνή ενός διαγωνιζόμενου κάνει δύο από τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες και, όταν μάθουν τη διάσημη συνωνυμία του, εκπλήσσονται! Στη συνέχεια, όμως, του αναθέτουν μία πρόκληση: να πει ένα τραγούδι του... συνονόματου.

Οι Blind Auditions συνεχίζονται, ωστόσο αυξάνονται οι προσδοκίες των coaches. Ποιοι διαγωνιζόμενοι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μία θέση στην ομάδα τους; 

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους και όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό τους, στο Family Room, στηρίζοντας τους και δίνοντας τη δική του θετική ενέργεια. 

«THE VOICE OF GREECE», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheVoiceGR 

