Ολοκληρώθηκαν τα knockouts και πέρασε στη φάση των battles στο The Voice of Greece διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Νο1 talent show διατήρησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση και τον μήνα Νοέμβριο στη ζώνη μετάδοσής του. Ειδικότερα ο μέσος όρος στα μερίδια τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό (18-54) ήταν 16,5% ενώ για το γενικό σύνολο του κοινού ήταν 20,7%, με 2.768.658 τηλεθεατές που παρακολούθησαν το The Voice of Greece έστω και για 1’.

Δύσκολες αποφάσεις, απρόσμενες διεκδικήσεις, συναρπαστικά ντουέτα και ο ήχος του steal button κυριάρχησαν στα επεισόδια του Σαββατοκύριακου. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς ολοκλήρωσαν τις ομάδες τους για τη φάση των knockouts το Σάββατο. Η Έλενα Παπαρίζου υποδέχτηκε στη σκηνή τον Χρήστο Δάντη σε ένα συγκλονιστικό ντουέτο και λίγο αργότερα προσπάθησε να «κλέψει» την Ηλιάνα Αλεξάνδρου μέσα από τα χέρια του Πάνου Μουζουράκη προτού ακόμα εκείνος αποφασίσει με ποιον παίκτη θέλει να συνεχίσει στην επόμενη φάση! Τελικά ο coach επέλεξε την Ηλιάνα και η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στη θέση της με άδεια χέρια! To The Voice of Greece ήταν πρώτο στην προτίμηση του συνόλου του κοινού με ποσοστό 18,5%.

Περνώντας στη φάση των battles την Κυριακή οι coaches καλωσόρισαν 3 καταξιωμένους καλλιτέχνες στη θέση των guest coaches. Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε στο πλάι του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο Γιώργος Λιανός ένωσε τις δυνάμεις του με τον Πάνο Μουζουράκη, η Μαντώ ανέλαβε το ρόλο της guest coach στην Έλενα Παπαρίζου και η Μελίνα Ασλανίδου πρόσφερε την πολύτιμη βοήθειά της στον Σάκη Ρουβά. Ο Σάκης υποδέχτηκε την Μελίνα στη σκηνή σε ένα υπέροχο ντουέτο για τα μάτια των τηλεθεατών του The Voice of Greece και μόνο !

Τα steal αλλά και τα απρόοπτα δεν έλειψαν από τα battles! Το πρώτο steal έγινε για τη φωνή του Νίκου Βολίκα ο οποίος ξεκίνησε με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, συνέχισε με το #teamHelena και τώρα τον «έκλεψε» ο Σάκης Ρουβάς. Ο coach ήταν ιδιαίτερα… ανήσυχος στο επεισόδιο αφού την ώρα που ο Πάνος Μουζουράκης προσπαθούσε να αποφασίσει ποιος περνάει στα Cross Battles μεταξύ της Νατάσας Χριστοφή και του Γιώργου Αντωνόπουλου, αποφάσισε να του στείλει το «μήνυμά» του με μια…… σαΐτα!

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επεισοδίου των Battles στην επόμενη φάση των Live Cross Battles συνεχίζουν:

Με την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού: o Γιώργος Βέρος και ο Γιάννης Μιχελής.

Με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη: ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Παυλόπουλος.

Με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου: ο Γιώργος Γλυκοκόκαλος, η Μαρία Αλιφέρη και ο Γιώργος Πάττας.

Με την ομάδα του Σάκη Ρουβά: ο Γιώργος Γιαγκίδης, ο Νίκος Βολίκας και η Νούτσα Χουρτσίζδε.

Μία ανάσα από τα live θα μας φέρει το επόμενο Σαββατοκύριακο καθώς με την ολοκλήρωση των Battles το THE VOICE OF GREECE θα περάσει στη φάση των Cross Battles!

Πηγή: skai.gr

