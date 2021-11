Λίγο πριν την ολοκλήρωση της φάσης των knockouts βρίσκεται το The Voice of Greece με τους τηλεθεατές να επιλέγουν σταθερά το σόου για τα βράδια του Σαββατοκύριακου. Το The Voice of Greece με τον Γιώργο Λιανό ήταν πρώτο σε τηλεθέαση το Σάββατο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 17,6%. Την Κυριακή 2.800.365 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό τις μουσικές αναμετρήσεις των διαγωνιζόμενων, δίνοντας στο The Voice ποσοστό τηλεθέασης 20,4% στο γενικό σύνολο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε κάθε τριάδα τον διαγωνιζόμενο εκείνο που ξεχώρισε και η επιλογή δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους coaches. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Χρήστος Δάντης και η Μαρίνα Σάττι ήταν εκείνοι που βρέθηκαν στο πλάι τους ως guest coaches προσφέροντας την πολύτιμη βοήθειά τους στην προετοιμασία των διαγωνιζόμενων.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν στο knockout της Κυριακής οι δύο κολλητοί φίλοι, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας βρέθηκαν ξανά μαζί στη σκηνή σε ένα ξεσηκωτικό performance όπου τραγούδησαν σε τρεις γλώσσες. Ο Πάνος προλόγισε τη συνάντηση αυτή με το δικό του ξεχωριστό και πάντα απολαυστικό τρόπο! Δείτε το απόσπασμα εδώ.

Με τις δυνατότητες για steal να μειώνονται οι διεκδικήσεις έγιναν ακόμα πιο δύσκολη υπόθεση για τους coaches. Η Έλενα Παπαρίζου «έκλεψε» τον Γιάννη Κάρκο από την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού ο οποίος τη συγκίνησε με την ερμηνεία του. Στο δεύτερο steal της όμως είχε ανταγωνισμό από τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος ήθελε τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Ο Νίκος Βολίκας επέλεξε τελικά την Έλενα αφού ήταν και η πρώτη που τον διεκδίκησε.

Την Κυριακή ο Κωνσταντίνος Αργυρός αιφνιδίασε την διαγωνιζόμενη Μαρία Σανιδά αφού την ώρα που ο Γιώργος Λιανός την αποχαιρετούσε πάτησε το steal button και έτρεξε να βρεθεί κοντά της!

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επεισοδίου των Knockouts στην επόμενη φάση των Battles συνεχίζουν:

Με την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού: ο Χρήστος Σιόγκας, ο Ανδρέας Δρακόπουλος, ο Γιώργος Βέρος, η Μαρία Σανιδά και ο Γιάννης Μιχελής.

Με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη: ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο Μάριος Ψαριανός, η Ναταλία Οσαουάρου και η Νατάσα Χριστοφή.

Με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου: ο Γιάννης Κάρκος, η Ράνια Λίβα, ο Νίκος Βολίκας, η Κική Τσαλίκη, η Χρυσή Σταμπούλη και η Έλσα Παπαδοπούλου.

Με την ομάδα του Σάκη Ρουβά: η Άννα Αργυρού, η Στεφανία Γατσάκου, η Ιόλη Σακαλίδη και η Νάντι Ρατζ.

Ένα ακόμα επεισόδιο απομένει για να ολοκληρωθεί η φάση των Κnockouts στο The Voice of Greece το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε και ξεκινά η συναρπαστική διαδικασία των Battles!

