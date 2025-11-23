Και το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε το «The Voice of Greece» για τη διασκέδασή του! Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 27% και πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,3%. 2.512.290 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ακόμα, το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε τον ΣΚΑΪ για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας (22/11). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το κανάλι βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού με 13,9% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 10,6.

Με δυναμικές μουσικές αναμετρήσεις και σημαντικές ανατροπές συνεχίζονται τα Knockouts του «The Voice of Greece» και απόψε, Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου καλούνται να αξιολογήσουν τις εμφανίσεις 26 διαγωνιζόμενων, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε οκτώ τριάδες και ένα ντουέτο, για να δώσουν μόνο 9 εισιτήρια για την επόμενη φάση. Κάποιες αναμετρήσεις γοητεύουν και άλλες δυσκολεύουν τους coaches, οι οποίοι αποχωρούν από τη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού για να συμβουλευτούν τους vocal coaches. Οι φωνές πολλές, οι ερμηνείες εξαιρετικές, οι θέσεις στις ομάδες λίγες και τα «Steal» που έχουν απομείνει πρέπει να τα διαχειριστούν με προσοχή.

Παρουσιάζει ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό και θετική ενέργεια, ενώ επαναφέρει στην... τάξη τους coaches όποτε χρειάζεται.

Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι, απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία μοναδική σύμπραξη στη σκηνή του «The Voice of Greece». Ο Πάνος Μουζουράκης συναντά τον θρύλο της ελληνικής ροκ μουσικής Κώστα Τουρνά και παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του, που έχουν γράψει ιστορία, όπως: «Το ροκ το ελληνικό», «Δε μετανιώνω», «Ο πιο καλός τραγουδιστής», «Κυρίες και Κύριοι», «Άνθρωπε αγάπα», «Ο Αχιλλέας από το Κάιρο» και άλλα. Μετά την ολοκλήρωση του act, τον Κώστα Τουρνά τον περιμένει μία μεγάλη έκπληξη...

Δείτε το trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=5Fv9myV51Sc

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

