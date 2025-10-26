«The Voice of Greece»: Ακλόνητο στην κορυφή της τηλεθέασης - Δείτε το trailer

Και το βράδυ Σαββάτου (25/10), το «The Voice of Greece» παρουσίασε ένα επεισόδιο των Blind Auditions που τα είχε όλα: Εξαιρετικές ερμηνείες, δυνατές διεκδικήσεις και αμείωτο κέφι. Όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε το τηλεοπτικό κοινό να το οδηγήσει ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 30,4% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 24,9%. 2.331.664 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του 9ου επεισοδίου των Blind Auditions, όλα όσα συμβαίνουν.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, περιμένουν και απόψε στις 21.00, νέα μουσικά ταλέντα για να τα ακούσουν και να τα διεκδικήσουν, συμπληρώνοντας τις θέσεις που έχουν στις ομάδες τους. Ποιοι θα τα καταφέρουν;

«THE VOICE OF GREECE», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

