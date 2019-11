Υψηλές τηλεθεάσεις καταγράφει το The Voice of Greece.

Το απόλυτο μουσικό show από τις 27 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου καταγράφει κατά μέσο όρο ποσοστό τηλεθέασης 28,8% στο σύνολο του κοινού.

Υψηλά κινείται και στο δυναμικό κοινό στις ηλικίες 18-54 όπου έχει ποσοστό τηλεθέασης 26,5%.

To The Voice of Greece είναι πρώτο στη ζώνη μετάδοσης του, τόσο στο σύνολο του κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι έστω και για 1 λεπτό παρακολούθησαν το σόου 3.109.523 τηλεθεατές.

Το αγαπημένο σόου καταγράφει υψηλά ποσοστά σε όλες τις γυναίκες. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στις γυναίκες ηλικίας από 35 και πάνω καταγράφει 34,1%.

Το The Voice of Greece δίνει ραντεβού απόψε στις 22.00 με την 11η blind audition στον ΣΚΑΪ.

Οι blind auditionς σιγά-σιγά ολοκληρώνονται και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Οι τέσσερις coaches: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης και ο Σάκης Ρουβάς είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τους καλύτερους για να συμπληρώσουν την ομάδα τους.

14 συνολικά τραγουδιστές θα υποδεχτούν στη σκηνή του The Voice ο Γιώργος Λιανός και η Χριστίνα Μπόμπα.

Πόσοι τελικά θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Το «The Voice of Greece» δίνει ραντεβού απόψε στις 22.00 και την Κυριακή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

