Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο του κοινού βρέθηκε για μία ακόμα φορά το The Voice of Greece με ποσοστό 17,3%. Ύστερα από έναν συγκλονιστικό ημιτελικό κατά τη διάρκεια του οποίου το τηλεοπτικό κοινό έδωσε την πρόκριση σε 8 διαγωνιζόμενους και παρακολούθησαν 2.726.164 τηλεθεατές έστω και για 1΄, ολοκληρώνεται απόψε το The Voice of Greece με ένα live τελικό γεμάτο μουσική και εκπλήξεις!

Από την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού προκρίθηκε ο Δημήτρης Κανάκης.

Ο Πάνος Μουζουράκης στον τελικό συμμετέχει με την Ηλιάνα Αλεξάνδρου και την Χριστίνα Μπαγκντασαρίδου.

Η ομάδα της Έλενας Παπαρίζου απαρτίζεται από τους Ελένη Ολυμπίου, Γιώργο Γλυκοκόκκαλο και Γιώργο Πάττα.

Ο Σάκης Ρουβάς έχει στην ομάδα του τους Άννα Αργυρού και Ανδρέα Μηλιώτη.

Ο Γιώργος Λιανός θα υποδεχτεί τους 8 φιναλίστ στη σκηνή του The Voice of Greece για την πρώτη τους ερμηνεία και σταδιακά θα περάσουμε στους 4 και στους 2 διαγωνιζόμενους προτού ανακοινωθεί το όνομα του μεγάλου νικητή που θα κερδίσει ένα χρυσό συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company.

Στη σκηνή του The Voice of Greece θα ανέβουν όμως και οι coaches! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Σάκη Ρουβά θα προσφέρουν ένα μοναδικό performance ερμηνεύοντας τα: «Τι να το κάνω» (Στίχοι/μουσική: Λευτέρης Κιντάτος), «Μία ζωή μαζί» (Στίχοι: Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, Μουσική: Desmond Child), «Μάλλον κάτι ξέρω» (Στίχοι: Θάνος Παπανικολάου, Μουσική: Βασίλης Γαβριηλίδης), «Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου» (στίχοι/μουσική: Γιώργος Θεοφάνους), «Παιδί γενναίο» (Στίχοι: Γιάννης Δόξας, μουσική: Γιώργος Θεοφάνους), «Όσο έχω εσένα» (Στίχοι/μουσική: Στέλιος Ρόκκος), «Τελικά» (Στίχοι/μουσική: Κωνσταντίνος Αργυρός, Μάριος Ψιμόπουλος, OGE, Rack, Φίλιππος Κούρκουλος), «Έλα μου» (Στίχοι/μουσική: Νίκος Καρβέλας).

Ο Πάνος Μουζουράκης σε μία ανατρεπτική μουσική συνάντηση με την Έλενα Παπαρίζου θα ερμηνεύσουν τα: «Papa was a rollin’ stone», «Roadhouse blues» και «Proud Mary».

Απόψε στο The Voice of Greece επιστρέφει και η Joanne, η περσινή νικήτρια από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου η οποία θα ερμηνεύσει live την επιτυχία «Twist in my sobriety».

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου από το social media room θα μας μεταφέρει τον παλμό και τα σχόλια των τηλεθεατών από τα social!



THE VOICE OF GREECE – LIVE απόψε στις 21.00 ο μεγάλος τελικός!



#TheVoiceGR

FB https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

TW https://twitter.com/TheVoiceofGR

IN https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/



Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις