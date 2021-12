Το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Peter Jackson, είναι η νέα σειρά-αφιέρωμα στο πιο γνωστό ροκ συγκρότημα όλων των εποχών. Ο τίτλος του παραπέμπει σε ένα από τα τελευταία άλμπουμ τους το «Get Back» που κυκλοφόρησε το 1969 λίγο καιρό πριν το συγκρότημα διαλυθεί οριστικά.

Τη δεκαετία του 1960 ένα συγκρότημα με όνομα εμπνευσμένο από ταινία του Marlon Brando κάνει την εμφάνισή του στη Γηραιά Αλβιώνα. Με πρωτοπόρο τον John Lennon και μέλη τους Paul McCartney, George harrison και Ringo Starr, οι Beatles κατάφεραν μέσα σε λίγο καιρό να γίνουν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της χώρας και στη συνέχεια να κατακτήσουν τον κόσμο. Το 1959 έτος ιδρύσεως για τα σκαθάρια, κανείς δεν περίμενε πως μερικά σχολιαρόπαιδα από το Λίβερπουλ θα κατάφερναν να κερδίσουν παγκόσμια υστεροφημία. Κι όμως τα καταρχάς αντιδραστικά αγόρια των αρχών του ‘60 κατάφεραν να μεταμορφωθούν στους αιώνιους gentlemen της ροκ, καθιερώνοντας το ιδιαίτερο κούρεμά τους και τα σακάκια χωρίς κολάρο. Η μανία των fans τους κατέκλυσε την Ευρώπη και ταξίδεψε μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Δώδεκα χιλιάδες γράμματα τη μέρα ήταν το ελάχιστο δείγμα θαυμασμού που λάμβαναν. Στιγμές πανικού και υστερίας επικράτησαν όταν έφτασαν στη Νέα Υόρκη το 1964, ενώ σε συναυλία στη γενέτειρά τους 60 άνθρωποι λιποθύμησαν περιμένοντας όλη νύχτα στην ουρά για να προμηθευτούν εισιτήρια για την συναυλία τους.

Το ντοκιμαντέρ

Χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονη τεχνική ψηφιακής αποκατάστασης ο Jackson επεξεργάστηκε πλάνα 60 ωρών που γυρίστηκαν για το «Let it be» καθώς και 150 ώρες ήχου επαναφέροντας τους Beatles στην επικαιρότητα. Σαν τα νέα εκείνα παιδιά που ξεκίνησαν τότε τη μουσική τους καριέρα επανέρχονται και σήμερα στην οθόνη με πλούσιο υλικό που μας κάνει να αισθανόμαστε σαν όλα να έγιναν χθες. Όλη τους η ιστορία, η επαγγελματική τους σταδιοδρομία και η καθημερινότητά τους ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας.

Η εξέλιξή τους ήταν ραγδαία και οι περιοδείες τους πάρα πολλές. Οι θαυμαστές παραληρούσαν, αλλά κάνεις δεν έβλεπε τι γινόταν στα παρασκήνια. Επαγγελματική και προσωπική ζωή έγιναν ένα και πολλές φορές μπερδεύτηκαν σε ένα κουβάρι που τελικά επέβη μοιραίο για το μέλλον τους. Μετά το θάνατο του μάνατζέρ τους Brian Epstein η κλεψύδρα άρχισε να μετρά αντίστροφα. Όμως ακόμα μιλάμε για παιδιά που βρίσκονταν στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους, τόσο νέοι. Όταν αναλογιζόμαστε την ηλικία τους καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και άπιαστο μοιάζει αυτό που έκαναν και πόσο λογικό είναι να μην μπορούν να ξεχωρίσουν την ιδιωτική και επαγγελματική τους ζωή. Το «Get Back» ήταν σταθμός καθώς σημάδεψε την κορύφωση της καριέρας τους. Δυσκολεύοντας οι ίδιοι τους εαυτούς τους προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν σε απίθανες προθεσμίες για να ολοκληρώσουν το άλμπουμ. Σιγά-σιγά αυτή τους η φιλοδοξία θα γίνει η αιτία της διάλυσης τους. Τα θέλω τους διαφοροποιήθηκαν και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονταν τους ήθελαν χωριά. Έτσι και έγινε, πρώτος ο Ringo και στη συνέχεια οι υπόλοιποι τραβήξαν χωριστούς δρόμους. Όταν ο John και ο Paul δίνουν με τις κιθάρες τους τον ρυθμό στην έναρξη του «Don’t let me down» κάνεις δεν μπορεί να αντισταθεί. Κάνεις δεν μπορεί να πιστέψει πώς αυτοί οι τέσσερις άλλοτε φίλοι, δεν κατάφεραν να παραμείνουν μαζί. Με τόσο υλικό και τέτοιο απαιτητικό θέμα αυτό που αρχικά ανακοινώθηκε από τον σκηνοθέτη του ως θεατρική ταινία κατέληξε μία σειρά ντοκιμαντέρ με νέο σχεδιασμό και οπτική. Μέσα σε τρεις μέρες και έξι ώρες ο Jackson έκλεισε όλη την ιστορική πορεία των Beatles και υπενθύμισε γιατί το έργο τους εξακολουθεί να αξίζει τόσο πολύ. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 ο μηχανικός Glyn Johns πρότεινε στην αρχική ομάδα του συγκροτήματος να ηχογραφήσει ένα τους τραγούδι, φάνηκε τόσο τρελή ιδέα που ούτε καν του απάντησαν. Μέσα από το ντοκιμαντέρ όμως αποδεικνύεται η καθοριστική επίδραση του στην δημιουργία των Beatles. Κι άλλες προσπάθειες να καταγραφεί η ιστορία τους την τηλεόραση έγιναν όπως παραδείγματος χάριν η ταινία «Let it be» του Michael Lindsay Hogg. Ωστόσο, στο αποτέλεσμα που προβλήθηκε δεν αποτυπώνεται καθαρά το κλίμα του συγκροτήματος παρά επικεντρωνόταν στη διάλυση τους, αφήνοντας στον θεατή μία θλιβερή επίγευση. Κάτι που σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στη φήμη των σκαθαριών.

Κριτικές και προβολή

Ο Jackson χαρακτήρισε τη σειρά ως ένα «ντοκιμαντέρ για ένα ντοκιμαντέρ». Το τελευταίο μέρος καλύπτει τις 21 μέρες που οι Beatles παίρνουν στο στούντιο κάνοντας πρόβα για το καινούργιο τους άλμπουμ μία συναυλία και ένα κινηματογραφικό έργο και ολοκληρώνεται με την 42 λεπτών συναυλία τους σε ένα rooftop. Με εξαίρεση μεμονωμένα πλάνα για τα οποία δεν υπήρχε άλλου είδους εναλλακτική το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο «Get Back» δεν έχει προβληθεί στην ταινία «Let it be» που αναφέρθηκε παραπάνω. Τα πλάνα που συμπεριελήφθησαν τραβήχτηκαν κυρίως από άλλες καταγεγραμμένες σκηνές από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι New York Times σε άρθρο του Ben Sisario επικεντρώνονται σε σκηνές με τον Paul McCartney να εμπνέεται το τραγούδι «Get Back» τον Ιανουάριο του 1969. Η ομάδα τότε φαίνεται δεμένη και και απεικονίζονται οι ειλικρινείς συμπεριφορές τους και η αντιμετώπιση που ο ένας είχε στον άλλον, συγχρόνως ο Harrison διασκευάζει με την κιθάρα του ένα τραγούδι του Bob Dylan. Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ είχε ανακοινωθεί για τις 30 Ιανουαρίου του 2019, την ημέρα που θα γιορτάζονταν η 50η επέτειος από τη συναυλία των Beatles στο roof Top. Παρ’ όλα αυτά μετά τις αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία και την απόκτηση των δικαιωμάτων διανομής του ντοκιμαντέρ από την Walt Disney Studios η πρεμιέρα αναβλήθηκε για έναν χρόνο. Tο ντοκιμαντέρ τελικά προβλήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 2021 στο Λονδίνο με τον Paul McCartney να βρίσκεται εκεί.

