¡Grecia sigue la historia de amor! The love story continues! #YaTuMeConoces #1itunes #Greece #Grecia #happy 🥳🥳🥳🥳💋 #YTMC @mauyricky Download from iTunes! / Descarga en @itunes: ➡️ https://smarturl.it/ThaliaxMauyRicky/itunes . . . @music89.2 @panik_entertainment_group @mad_tv @athensdeejay @natalia_germanou @nikosmoutsinas @kalomesimeraki

A post shared by Thalia (@thalia) on Jan 28, 2020 at 5:17am PST