Επαγγελματίας παρατηρητής του τέρατος του Λοχ Νες που υποστηρίζει ότι το έχει δει τέσσερις φορές τον τελευταίο χρόνο, κατέγραψε το πρώτο καρέ της Νέσι για τη νέα δεκαετία.

Loch Ness Monster expert claims he has captured the first 'confirmed' sighting of Nessie this decade in clip showing mysterious 10ft-long object https://t.co/w0fAopsNKE